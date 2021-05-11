Родительский день: общественный транспорт работает бесперебойно

В этом году родительский день приходится на 11 мая. Сегодня, как уверяют в пресс-службе муниципалитета, весь городской общественный транспорт будет работать в штатном режиме, с 05:30 – 06:00 утра до 20:30 – 22:30 часов вечера.

Напомним, что до юго-западного кладбища в селе "Чон-Арык" курсирует автобус №8.

Любой вопрос или жалобу, в том числе касательно работы общественного транспорта, принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты можно направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: (0554) 182 185.