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Родительский день: общественный транспорт работает бесперебойно

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- Оксана Гут
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В этом году родительский день приходится на 11 мая. Сегодня, как уверяют в пресс-службе муниципалитета, весь городской общественный транспорт будет работать в штатном режиме, с 05:30 – 06:00 утра до 20:30 – 22:30 часов вечера.

Напомним, что до юго-западного кладбища в селе "Чон-Арык" курсирует автобус №8.

Любой вопрос или жалобу, в том числе касательно работы общественного транспорта, принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты можно направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: (0554) 182 185.


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URL: https://www.vb.kg/400769
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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