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МВД: Уважаемые родители, будьте бдительны!

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- Бакыт Басарбек
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Уважаемые родители и граждане, на чьем попечении находятся дети, будьте бдительны! Наступает теплый период и многие из вас забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год летом открывается печальная статистика: из открытых окон высотных этажей выпадают дети.

Уважаемые родители и граждане на чьем попечение находятся дети будьте бдительны!

Соблюдение мер безопасности поможет предотвратить трагедию. В большинстве случаев маленькие дети выпадают из окон именно из-за недосмотра взрослых, поэтому не оставляйте ребенка без присмотра, особенно если он играет возле окон. Не полагайтесь на москитные сетки, они не могут предотвратить выпадение из окна. Установите на окна блокираторы, не позволяющие настежь распахнуть окно.

Уважаемые родители и граждане на чьем попечение находятся несовершеннолетние – дети всегда должны быть под присмотром!

Пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/400771
Теги:
дети, Кыргызстан, МВД
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