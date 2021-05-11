В Кара-Балте распитие алкоголя в гараже закончилось поножовщиной

В Кара-Балте Жайылского района распитие алкоголя в гараже закончилось поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, 7 мая двое мужчин распивали алкогольные напитки в гараже на одной из улиц г. Кара-Балта. Между ними возникла ссора, в результате которой 58-летний мужчина ударил несколько раз ножом своего 38-летнего собутыльника. Потерпевший был госпитализирован в территориальную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по признакам преступления предусмотренного ст.138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. Начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы.

В рамках проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Жайылского района был доставлен в ОВД района 58-летний З.Ю. Позже, он был водворен в ИВС.

Досудебное производство продолжается.