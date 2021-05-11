Вакцину Pfizer одобрили для подростков в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Решение позволяет вводить вакцину людям в возрасте от 12 лет и старше, снижая минимальный возраст с 16 лет.

"Расширение FDA разрешения на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет является важным шагом в борьбе с пандемией", - заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

По ее словам, родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.

В испытаниях Pfizer и BioNTech участвовали 2 260 подростков-добровольцев. По итогам испытаний компании заявили, что среди детей, получивших обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, в то время как в группе плацебо заболели 18 человек.

Ожидается, что вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни.

Ранее Pfizer и BioNTech также начали тестировать вакцину на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы. В испытаниях принимают участие дети в возрасте от 6 месяцев. Результаты тестирования компания планирует получить во второй половине 2021 года.