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США предложили Кыргызстану и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта

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- Бакыт Басарбек
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Соединенные Штаты предлагают Кыргызстану и Таджикистану любую поддержку в урегулировании приграничного конфликта. Об этом заявил в понедельник заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник, передает ТАСС.

Выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим советом, он подчеркнул, что США воодушевлены последним развитием событий между Таджикистаном и Кыргызстаном. "Однако мы не можем думать, что ситуация урегулирована. Она не урегулирована. Потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения населения в свои дома и для восстановительных работ [в зоне конфликта]", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы [США], конечно, находимся в прямом контакте через свои посольства в Бишкеке и Душанбе с руководством обеих стран. Мы контактировали с их посольствами здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта", - подчеркнул Хеник. "И, что более важно, - отметил американский дипломат, - мы действительно призвали руководство [в Бишкеке и Душанбе] взять на себя ответственность, создавать условия, чтобы такого типа происшествия не случались вновь".

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. В Бишкеке заявили, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновений применяли пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24. В тот же день вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.

По данным Минздрава КР, в результате конфликта погибли 36 жителей Киргизии, более 150 пострадали. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены 129 одноэтажных жилых домов и 84 других объекта, включая школу, пожарную часть, детсад, здание отдела милиции, четыре погранпоста, 27 АЗС и библиотеку. Из зоны конфликта в общей сложности были эвакуированы около 40 тыс. мирных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/400782
Теги:
США, Таджикистан, Кыргызстан
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