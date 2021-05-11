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В Бишкеке прошел веломарш (фото)

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке 9 мая прошел веломарш, организованный командой Velo-friends positive KG. Возле памятника Блокадникам Ленинграда собралось около 200 велосипедистов, многие из которых были в военных формах, с флагами СССР и Кыргызстана, а также портретами участников ВОВ.

После построения выступил руководитель команды Velo-friends positiv.kg Кыдыралиев Данил, который рассказал участникам о важности таких мероприятий.

После возложения цветов и минуты молчания колонна ровными рядами направилась по магистрали вверх по улице Айтматова до комплекса Ата-Бейит. По дороге участники акции хором пели военные песни. В местах отдыха устраивались конкурсы и викторины на знание ВОВ и военной песни.

В итоге было решено устраивать подобные веломаршы ежегодно 9 мая.


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URL: https://www.vb.kg/400793
Теги:
велоспорт, День Победы, Бишкек
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