Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов привился от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсетях.

"Нам нужна всеобщая вакцинация, лишь тогда всем миром мы победим COVID! Будь то Sputnik V или Синофарм, каждый должен выбирать сам. Я получил вакцину Sinopharm, которую активно предлагают в нашей стране. Прошло три дня с момента вакцинация, и я не заметил никаких дополнительных симптомов.

Я призываю всех вас пройти вакцинацию. Желаю крепкого здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом!", - написал он.