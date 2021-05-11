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Омурбек Бабанов привился от коронавируса китайской вакциной Sinopharm

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- Оксана Гут
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Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов привился от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсетях.

"Нам нужна всеобщая вакцинация, лишь тогда всем миром мы победим COVID! Будь то Sputnik V или Синофарм, каждый должен выбирать сам. Я получил вакцину Sinopharm, которую активно предлагают в нашей стране. Прошло три дня с момента вакцинация, и я не заметил никаких дополнительных симптомов.

Я призываю всех вас пройти вакцинацию. Желаю крепкого здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом!", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/400799
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав, Омурбек Бабанов
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