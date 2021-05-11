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Назван срок сохранения иммунитета к COVID-19 после прививки

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала ожидаемый срок сохранения иммунитета к COVID-19 после вакцинации. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго – 10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый", – заявила специалист.

По словам главы Роспотребнадзора, в РФ на данный момент нет критичного роста заболеваемости COVID-19. Она также отметила, что не ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 после майских праздников. При этом для этого необходимо полностью соблюдать существующие профилактические меры.

Источник: m24.ru


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URL: https://www.vb.kg/400800
Теги:
вакцина, Россия, коронавирус
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