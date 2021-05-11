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В Бишкек из Узбекистана поставят 350 автобусов на газе

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- Оксана Гут
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В Бишкек поставят 350 автобусов на газе, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в зале заседании столичной мэрии состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между мэрией Бишкек в лице управления городского транспорта (УГТ) и компанией "Эко Пассажирские Перевозки". Документ подписан главой УГТ Э. Ункуевым и директором компании "Эко Пассажирские Перевозки" К. Усубаматовым.

Согласно меморандуму компания "Эко Пассажирские Перевозки" обязуется в течение этого года поставить на маршруты не менее 350 экологичных автобусов японской марки ISUZU узбекского производства на газомоторном топливе.

Первая партия автобусов будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года.

И.о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов подчеркнул важность сохранения экологии и чистого воздуха в Бишкеке, в связи с чем в приоритете - приобретение именно экологичных видов общественного транспорта.

Отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания "Эко Пассажирские Перевозки" планирует увеличить количество автобусов на газомоторном двигателе до 1000 единиц, в том числе 9, 10, 12-метровых автобусов адаптированых для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, договоренность о подписании данного меморандума была достигнута месяц назад в ходе встречи с узбекскими партнерами ООО "Самаркандский Автомобильный Завод" (SamAuto).


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URL: https://www.vb.kg/400808
Теги:
мэрия, Узбекистан, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, автобусы
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