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Орозо айт. В мэрии напомнили о напряженной эпидситуации

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- Виктория Гунгер
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Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Только в мае зарегистрировано 2 тысячи 138 случая коронавирусной инфекции, 38 летальных исходов. Поэтому, по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН, массовые мероприятия все еще небезопасны для горожан. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По данным государственной комиссии по делам религий КР, в этом году праздник Орозо Айт будет праздноваться 13 мая.

- По решению духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) традиционной праздничной молитвы утром на старой площади не будет. Айт-намазы будут читаться в мечетях, определенных ДУМК, со строгим соблюдением санитарных правил. Дорогие горожане! Убедительно просим вас соблюдать санитарные правила. Берегите себя и своих близких! - подчеркнули в мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/400834
Теги:
мэрия, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан
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