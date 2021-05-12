Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто

Лотерея "Весенний драйв" в самом разгаре! 144 участника уже выиграли смартфоны, а 3 мая состоялся розыгрыш второго авто Hyundai Elantra 2021.

Счастливой обладательницей нового автомобиля стала жительница Оша Айгуль Сабырбекова.

"Когда мне позвонили, я не поверила. Никогда бы не подумала, что выиграю. Я очень рада, на седьмом небе от счастья!", – делится эмоциями победительница.

Айгуль активно пользуется кошельком "О!Деньги", и с момента начала лотереи ей удалось накопить 800 билетов, один из которых и оказался счастливым.

В столицу за выигранным призом победительница приехала вместе со своим супругом Космосбеком Акуновым, которого также переполняли эмоции.

"Такое случается один раз в жизни. Просто восторг! Спасибо компании О! за такой розыгрыш. И спасибо жене за то, что выиграла эту машину. Всем участникам хочу пожелать, чтобы верили в свою победу!", – отметил Космосбек.

"Нас дома ждут четверо сыновей, они уже знают, что мы приедем на новой машине. Слов не найти, чтобы передать наши чувства. Вы тоже участвуйте и выигрывайте. Мы убедились, что выиграть может любой!", – добавила Айгуль.

Выиграть действительно может каждый. Впереди еще 3 еженедельных розыгрыша смартфонов. Завершится лотерея 31 мая розыгрышем автомобиля Hyundai Sonata 2021.

Билеты для участия можно получить за пополнение баланса на сумму 200 сомов и более, оплату услуг через кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!", покупки в магазинах O!Store и не только.

Подробные условия на сайте drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша – Hyundai Центр Кыргызстан.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис" в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817.