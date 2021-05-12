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В Чуйской области задержаны подозреваемые в кражах

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- Виктория Гунгер
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В милицию Сокулукского района обратились несколько кыргызстанцев. Они сообщили, что 17, 22, 27 декабря 2020 года в ночное время из сараев жителей села Чат-Кол Сокулукского района неизвестные лица похитили 7 овец. Общая сумма причинённого ущерба составило 70 тыс. сомов. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

- По подозрению задержан 39-летний О.Ы. житель Бишкека. По предварительным данным, мужчина действовал не один, у него есть подельники, их личность устанавливается. А похищенные животные они продавали в Чуйской области. Задержанного заключили под стражу. Сотрудники милиции проверяют причастность вышеуказанного лица к другим аналогичным преступлениям. Досудебное производство продолжается, - говорится в информации.

По данным ГУВД Чуйской области раскрыта еще одна кража в этом же районе.

16 апреля 2021 года в милицию обратилась жительница села Ново-Павловка. Она заявила, что из ее дома похитили ноутбук и личные вещи. Сумма причинённого ущерба устанавливается.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (кража) УК КР.

- По подозрению в совершении этого преступления задержана 19-летняя А.М. Сотрудники милиции в настоящий момент проверяют ее причастность к другим аналогичным фактам кражи, - подчеркнули в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/400841
Теги:
ГУВД, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан
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