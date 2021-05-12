В Бишкек поставят 350 автобусов на газе

мэрии Бишкека состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между столичным муниципалитетом в лице управления городского транспорта (УГТ) и компанией "Эко Пассажирские Перевозки" из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Документ подписан главой УГТ Э. Ункуевым и директором компании "Эко Пассажирские Перевозки" К. Усубаматовым.

Согласно меморандуму компания "Эко Пассажирские Перевозки" обязуется в течение этого года поставить на маршруты не менее 350 экологичных автобусов японской марки ISUZU узбекского производства на газомоторном топливе.

Первая партия автобусов будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года.

И.о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов подчеркнул важность сохранения экологии и чистого воздуха в Бишкеке, в связи, с чем в приоритете - приобретение именно экологичных видов общественного транспорта.

Отметим, что в течение 2022-2023 годов компания "Эко Пассажирские Перевозки" планирует увеличить количество автобусов на газомоторном двигателе до 1000 единиц, в том числе 9, 10, 12-метровых автобусов, адаптированых для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, месяц назад в ходе встречи и.о. мэра Б.Кудайбергенова с узбекскими партнерами ООО "Самаркандский Автомобильный Завод" (SamAuto) была достигнута договоренность о подписании данного меморандума. Это совершенно новый проект, который был реализован в течение нескольких месяцев.