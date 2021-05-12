В Таджикистане стихия за день унесла жизни семерых человек

В Таджикистане в результате проливных дождей 11 мая на территории ряда районов Хатлонской области и районов республиканского подчинения произошел сход селевых потоков, которые повлекли за собой человеческие жертвы, сообщает пресс-центр Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

По предварительным данным КЧС, в результате стихийного бедствия в районе Шамсиддини Шохин Хатлонской области погибли 3 человека, которые в момент селевого потока оказались в легковой автомашине.

В городе Куляб погибли 3 человека, из них двое находились на момент стихии в автомашине, еще один погиб в селевом потоке.

В городе Гиссар погиб один человек, который пас стадо коров, сообщила "Азия-Плюс" Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.

В результате стихии зафиксировано разрушение ветких строений, а также смыв дорожного полотна.

Она отметила, что по поручению президента Таджикистана была создана правительственная комиссия для определения ущерба и ликвидаций последствий стихийных бедствий во главе с премьер-министром республики Кохиром Расулзода.

В состав комиссии вошли министр внутренних дел, главы Государственного комитета национальной безопасности и Комитета по ЧС и ГО, руководители соответствующих министерств и ведомств страны.

Вот так вчера было в Кулябе - наш фотокорреспондент Абдуллох Гурбати находился на месте ЧС:

Источник: asiaplustj.info