Акенеев про приватизацию: Ее главная цель уменьшить коррупцию в госорганах

Много ли денег поступило в казну когда распродавали колхозы и совхозы ?
Много ли денег поступило в казну когда распродавали все государственные земли ?
Где деньги от продажи и куда делись завод имени Ленина, комвольно-суконный ,ЭВМ ,Чолпон , Радиозаводы и фабрики ?
В Советском Кыргызстане правительство и гос.аппарат управляли всеми предприятиями и всеми колхозами Киргизской СССР.
Теперь же выросшая в несколько раз армия чиновников не управляет сельским хозяйством , не управляет заводами и фабриками и даже не может управлять жалкими остатками гос.собственности.
Тогда зачем они нам ?