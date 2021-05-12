Акенеев про приватизацию: Ее главная цель уменьшить коррупцию в госорганах

Президент КР Садыр Жапаров предложил продать большую часть госимущества частным лицам, а оставшуюся передать на баланс соответствующих министерств, комитетов и других ведомств. По этому поводу уже начали высказывать различные мнения.

Экономический эксперт Азамат Акенеев убежден, что данная реформа позволит уменьшить коррупцию деньги в государственных органах. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

"Приватизация нужна не для наполнения бюджета. Ее главная цель - это сократить коррупционные деньги в государственных органах, ради которых туда лезут всякие уроды. Вторая цель обеспечить справедливую конкуренцию. Можно хоть за бесплатно раздать, если в хорошие руки.

Я бы отдал бесплатно все госпредприятия, за исключением естественных монополий, транснациональным компаниям, имеющим признанную международную репутацию. Мегаком отдал бы Водафону. Гостиницу Иссык Куль Хилтону. ЗИЛ Хюндай. РСК Дойче банку. Кыргызнефтегаз Шелл и т.д.", - написал он.