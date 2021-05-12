Погода
$ 84.49 - 84.89
€ 101.67 - 103.17

Акенеев про приватизацию: Ее главная цель уменьшить коррупцию в госорганах

475  3
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров предложил продать большую часть госимущества частным лицам, а оставшуюся передать на баланс соответствующих министерств, комитетов и других ведомств. По этому поводу уже начали высказывать различные мнения.

Экономический эксперт Азамат Акенеев убежден, что данная реформа позволит уменьшить коррупцию деньги в государственных органах. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

"Приватизация нужна не для наполнения бюджета. Ее главная цель - это сократить коррупционные деньги в государственных органах, ради которых туда лезут всякие уроды. Вторая цель обеспечить справедливую конкуренцию. Можно хоть за бесплатно раздать, если в хорошие руки.

Я бы отдал бесплатно все госпредприятия, за исключением естественных монополий, транснациональным компаниям, имеющим признанную международную репутацию. Мегаком отдал бы Водафону. Гостиницу Иссык Куль Хилтону. ЗИЛ Хюндай. РСК Дойче банку. Кыргызнефтегаз Шелл и т.д.", - написал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400848
Теги:
приватизация, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Нур
12.05.2021, 11:57

Много ли денег поступило в казну когда распродавали колхозы и совхозы ?

Много ли денег поступило в казну когда распродавали все государственные земли ?

Где деньги от продажи и куда делись завод имени Ленина, комвольно-суконный ,ЭВМ ,Чолпон , Радиозаводы и фабрики ?

В Советском Кыргызстане правительство и гос.аппарат управляли всеми предприятиями и всеми колхозами Киргизской СССР.

Теперь же выросшая в несколько раз армия чиновников не управляет сельским хозяйством , не управляет заводами и фабриками и даже не может управлять жалкими остатками гос.собственности.

Тогда зачем они нам ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
мао цзе дун
12.05.2021, 13:25

Все разбазарил Акаев. Все заводы и фабрики распродали. Теперь продают остатки, т.е. государство оставляют голой задницей. Купят то их опять одни жулики. Простолюдины его не смогут купить. А где доля народа вложенные на эти предприятия. Кругом идиотизм. Где деньги от приватизации заводов и фабрик которые продали за копейки.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кормчий
12.05.2021, 13:32

Поддерживаю.

Надо также особо важные через ГЧП для местных компаний.

Для Госслужбы оставить методологию и контроль.

Кстати про соц.взносы надо пересмотреть в сторону уменьшения,.. многие компании перейдут в обязательный вычет со своих работников.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  