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"Северэлектро" приостанавливает выдачу разрешений на "трехфазки"

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- Бакыт Басарбек
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В целях рационального использования водно-энергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии, установленных Правительством КР с 12 мая 2021 года до 1 апреля 2022 года, ОАО "Северэлектро" приостанавливает прием и выдачу технических условий:

- на подключение трехфазных вводов бытовым потребителям;

- на увеличение разрешенной мощности бытовым потребителям.

Такие меры приняты для успешного прохождения предстоящего зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения. ОАО "Северэлектро" делает все возможное, чтобы свет и тепло были в каждом доме и сегодня мы надеемся на Ваше понимание.

Пресс-служба ОАО "Северэлектро"


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URL: https://www.vb.kg/400858
Теги:
Северэлектро, Бишкек
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