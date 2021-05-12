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ГНС опубликовала список госслужащих, не сдавших декларацию

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- Виктория Гунгер
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики опубликовала на своем официальном сайте сведения о государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию за 2019 и 2020 годы в нарушение установленного законом срока.

По состоянию на 12 мая текущего года Единую налоговую декларацию позже 1 апреля сдали 600 государственных и муниципальных служащих, из них за 2019 год – 129, за 2020 год – 471.

Из общего количества несвоевременно сдавших декларацию наибольшее число приходится на служащих и специалистов муниципальных и местных органов власти, всего – 227 декларантов.

В списках также оказались сотрудники МВД (56), Государственного комитета по делам обороны (33), ГПС (30), Верховного суда (27), ГРС (21), ГСИН (17), ГСБЭП (13), Минфина (12), Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (11), Минсельхоза (10), ГКС (9), ГНС (9), Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности (8), Жогорку Кенеша (8), Минтруда и соцразвития (7), Аппарата Правительства (7), Счетной палаты (6), Минздрава (6), МИД (6), Минобразования (5) и других органов.

Отметим, что список государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших декларацию, не представивших декларацию, а также представивших декларацию с недостоверными сведениями будет передан в органы прокуратуры для дачи юридической оценки.

Напомним, что срок представления налоговой декларации государственными и муниципальными служащими ежегодно истекает 1 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/400861
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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