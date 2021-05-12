В Сузакском районе из-за ливневых дождей затопило дома и дорогу

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 11 мая около 11:00 часов из-за ливневого дождя резко поднялся уровень воды в реке Чангет-Сай. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В результате в селе Улгу айыльного аймака Барпы были подтоплены дворы 14 жилых домов и двор кафе, в селе Осмонов дворы 4 домов и 1 жилой дом, в селе Кызыл-Багыш двор 1 жилого дома. Кроме этого, подтоплен 577 км автодороги Бишкек-Ош (село Улгу). Пострадавших нет.

Для ликвидации последствии на месте прибыли полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области, аким Сузакского района, 5 офицеров с УМЧС КР Джалал-Абадской области, 6 офицеров с ОГЗ Сузакского района и 2 офицера с ОГЗ города Джалал-Абад, районная комиссия ГЗ, 20 спасателей с ПСЧ №65 Сузакского района, 12 спасателей с ПСЧ №59 Сузакского района, 10 спасателей с ПСЧ №54 Сузакского района, 38 спасателей и 1 противопожарная машина с ПСЧ №20 города Джалал-Абад, 4 спасателя и АСМ с ПСЧ №58 города Джалал-Абад, 1 экскаватор с ДПиЛП ЧС КР. Всего с МЧС КР было привлечено 97 спасателей.

Кроме этого, с МВД КР - 21 сотрудник, 3 экипажа, 3 сотрудника с Агро департамента, 2 сотрудника с ветеринарной службы, 1 погрузчик с сельской управы, 1 погрузчик с ОсОО "Абий", 1 экскаватор с ОсОО "ТЭБ Курулуш", 1 экскаватор, 2 самосвал, 2 трал, 1 погрузчик, 1 автокран, 1 грейдер с ОАО "Аэдром-Строй", частный 1 трал и 1 экскаватор, 1 погрузчик с ОсОО "БТНиК", 2 сотрудника с ДЭП №22 и 38 человек с местного населения.

В данное время проводятся восстановительные работы, в связи с этим на 575 и 578 км автодороги Бишкек-Ош установлены посты. Движение транспортных средств осуществляется через город Джалал-Абад.