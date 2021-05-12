ЕАБР: доходы бюджета Кыргызстана выросли за счет налоговых сборов

Масштаб падения экономики республики уменьшился, налоговые поступления выросли, а внешнеэкономическая активность КР останется низкой до конца года. Об этом говориться в очередном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Аналитики банка отмечают, что в первом квартале 2021 года замедлились темпы падения активности в секторе услуг (розничная торговля, транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес), строительной и добывающих отраслях. А сельском хозяйстве, электро- и водоснабжении сохранилась положительная динамика.

"Сдерживающее влияние на показатели промышленного выпуска оказало углубление спада производства золота, в то время как в других секторах отмечены либо восстановление, либо рост активности. Индекс промышленного производства без учета Кумтора вырос на 4,1 процента", - говорится в обзоре

Восстановление потребительского спроса сопровождается положительной динамикой чистого притока денежных переводов, увеличившейся на 6,4 процента.

"Инвестиционная активность остается подавленной на фоне сохранения неопределенности. По нашим оценкам, в 2021 г. прогнозируется неравномерная динамика восстановления экономической активности, что во многом обусловлено производственным циклом на руднике Кумтор, а также ходом развития эпидемиологической ситуации", - считают эксперты ЕАБР.

По данным обзора, инфляция в марте 2021 года снизилась до 10,2 процента с 10,6 процента месяцем ранее. Замедление роста стоимости зерна на глобальных рынках ослабило давление на внутренние продовольственные цены КР. С другой стороны, сохраняется удорожание растительного масла и сахара, чья стоимость также зависит от ценовой конъюнктуры мирового рынка.

"Сохраняется слабость внешнеэкономической активности. Снижение внешнеторгового оборота на 18,3 процента в январе-феврале 2021 года обусловлено падением номинальных объемов как экспорта, так и импорта. Торговля с внешним миром сократилась практически по всем статьям укрупненной товарной номенклатуры, за исключением продукции химической промышленности. Наибольший отрицательный вклад в снижение экспорта внесли золото, а в снижение импорта – текстильные изделия, минеральные продукты и металлы, а также изделия из них", - указано в докладе.

Поскольку возврат к полноценному функционированию глобальных логистических цепочек сдерживается распространением коронавирусной инфекции, а объемы производства золота планируется снизить, мы полагаем, что внешнеэкономическая деятельность в 2021 году останется подавленной.

Государственный бюджет КР исполнен с дефицитом в размере 0,9 миллиарда сомов по итогам января-февраля 2021 года. Годом ранее дефицит составлял 2,5 миллиарда сомов.

"Доходы увеличились на 22,5 процента вследствие повышения объема налоговых и неналоговых поступлений. Увеличились сборы по налогу на добавленную стоимость, по акцизам, а также разного рода административные сборы. Расходы выросли на 12,6 процента преимущественно за счет ассигнований на нужды здравоохранения и экономического развития. Согласно прогнозам правительства, дефицит бюджета по итогам 2021 года составит 1, процента ВВП, тогда как годом ранее показатель составил 3,3 процента ВВП. Это дает основания полагать, что стимулирование экономики со стороны сектора государственных финансов в 2021 года будет несколько ограниченным", - отмечают аналитики банка.