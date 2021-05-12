"Пока Кумтор работает на действующих условиях, одна сторона обманута"

Сегодня власти Кыргызстана пытаются восстановить историческую справедливость и вернуть потерянные позиции на руднике "Кумтор", разработкой которого занимается канадская компания "Центерра Голд Инк.".

Условия сотрудничества с канадцами по золотому руднику "Кумтор" пересматривались много раз. Но почему-то каждая новая попытка была не в пользу КР.

"Первоначальные обязательства были нормальные. Мы не знаем, как они (Прим. автора - "Центерра Голд Инк.") мотивировали руководство нашего государства, но что они делали, каким-то образом инвестор улучшал свое положение и уменьшал долю Кыргызстана. На мой взгляд, как только первоначальная договоренность была нарушена, дальше уже не жалко. В бизнесе если последовательность договоренностей нарушается, то партнер считается ненадежным", - говорит председатель Национального альянса бизнес-ассоциаций Искендер Шаршеев.

По его мнению, безусловно, скандал вокруг "Центерра Голд Инк." принесет Кыргызстану печальную славу за рубежом. В мировом сообществе республике будет обеспечена сильная пиар-атака. Но сегодня важнее защита государственных интересов.

"Руководство "Центерра голд Инк." нанесло урон интересам нашего государства и не прекращало это делать в течение всего периода работы золотого рудника. Пока Кумтор работает, одна сторона конкретно обманута - это Кыргызстан", - подчеркнул Шаршеев.

Общественность КР сегодня поделена на две части. Одни поддерживают действия властей, другие, напротив. Последних можно понять, ведь канадцы развернули целую информационную войну против властей. Людей стращают уходом из региона инвесторов, остановкой всех крупных производств, тотальной безработицей и, как итог, экономической несостоятельностью страны.

Ничего из этого, на самом деле, не произойдет. Сегодня речи о закрытии производства не идет. Кыргызстан намерен продолжать разработку золотого рудника "Кумтор" с канадцами или без них. Это будет зависеть от того, насколько инвестор готов будет возместить республике нанесенный ущерб и устранить выявленные на производстве нарушения, о которых на днях в своем отчете расскажут члены Госкомиссии. Ясно одно, что на прежних условиях сотрудничество между Кыргызстаном и "Центерра Голд Инк." уже не получится.