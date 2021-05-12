Узбекистан потребовал от Facebook, TikTok, Telegram установку оборудования

Facebook, TikTok, Telegram и аналогичные коммуникационные платформы должны перенести свое оборудование на территорию Узбекистана, чтобы вести легальную деятельность. В противном случае они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, сообщает пресс-служба парламента Узбекистана.

Комитетом по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий проведено заседание по изучению исполнения Закона Республики Узбекистан "О персональных данных".

Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан отчитался о проделанной работе. Было отмечено, что согласно Закону Республики Узбекистан "О персональных данных" теперь "Facebook Inc." (Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp), Google (Google Messenger, YouTube), Mail.ru (Вконтакте, Одноклассники), Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex (Яндекс.такси, Яндекс.карты, Яндекс.мессенжер, Яндекс.деньги) должны обеспечивать сбор, систематизацию и хранение персональных данных граждан Республики Узбекистан в технических средствах и базах данных, расположенных на территории страны, и регистрацию в государственном реестре личные базы данных.

Это означает, что если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в Республике Узбекистан, они должны установить свое оборудование на территории Узбекистана или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, вышеупомянутым компаниям компаниям были отправлены апелляционные письма с требованием соблюдения законодательства.

В последние годы на упомянутые выше социальные сети и интернет-компании были осуществлены различные кибератаки. В результате похищаются персональные данные миллионов людей, а также граждан Узбекистана. Возрастает риск того, что те, кто незаконно получает паспортные данные граждан, будут использовать эту информацию в интересах социально-политических и экономических интересов, - отметили в пресс-службе.

Источник: centralasia.media