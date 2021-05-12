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Китай предоставит Кыргызстану очередную партию вакцин от коронавируса

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- Оксана Гут
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Китай предоставит Кыргызстану очередную партию вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

12 мая в Министерстве здравоохранения и социального развития КР прошла встреча министра Алымкадыра Бейшеналиева с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь по поддержке сектора здравоохранения в вопросах вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

"В ходе встречи посол сообщила о готовности КНР предоставить Кыргызстану очередную партию вакцин компании Синофарм в количестве 150 тысяч доз на безвозмездной основе", - отмечают в ведомстве.

Министр выразил признательность правительству КНР за предоставление вакцин на безвозмездной основе в количестве 150 тысяч доз в марте текущего года, и другой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/400882
Теги:
вакцина, Китай, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин
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