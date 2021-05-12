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В Бишкеке 17 мая на месяц отключат горячую воду

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- Виктория Гунгер
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В столице с 17 мая по 17 июня будет отключена горячая вода. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов.

- Отключения производятся для ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону. Дорогие горожане! Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проводимым работам, - извинились в муниципалитете.

Справочные телефоны, которые могут понадобиться бишкекчана:

КП "Бишкектеплоэнерго" обслуживает западную часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин: 212906, 0701 777110 (WhatsApp).

Всех остальных потребителей горячей водой обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть: 1980, (0312) 61-11-69.


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URL: https://www.vb.kg/400895
Теги:
мэрия, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
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