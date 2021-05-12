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Орден "Баатыр эне" получат 819 женщин, воспитывающих семерых и более детей

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым многодетные матери страны награждены орденом "Баатыр эне" и медалью "Эне данкы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в соответствии со статьями 9 и 12 Закона Кыргызской Республики "О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики" орденом "Баатыр эне" награждаются 819 женщин, имеющие и полноценно воспитывающие семерых и более детей. И медалью "Эне данкы" - 516 женщин, имеющие и полноценно воспитывающие шестерых детей.


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URL: https://www.vb.kg/400903
Теги:
дети, награда, президент, Кыргызстан, семья, Садыр Жапаров
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