Кыргызстанцы поучаствовали в новом сборнике о Великой Отечественной войне

"Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны", - международная конференция под таким названием прошла в Челябинске, на базе Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Участив ней приняли представители России и всех центральноазиатских республик.

Собравшихся поприветствовали начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода, вице-консул Кыргызстана в Екатеринбурге Чолпонай Аджиматова.

"В этом году мы отмечаем 80-летие со дня начала войны. Эта конференция объединяет историков, дипломатов, общественность и студентов для того, чтобы еще раз вспомнить события тех тяжелых и судьбоносных лет в истории нашей страны. Каждая республика Советского Союза внесла вклад в общее дело, во время Великой Отечественной войны мы вместе шли к этой тяжелой победе", – отметил, открывая дискуссию, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Участники конференции заслушали доклады о тружениках тыла, их вкладе в общую победу, о тыловых буднях и культуре времен Великой Отечественной войны. Исследователи рассказали о судьбе эвакуированных людей, о том, как их приняли в Центральной Азии, как в дальнейшем складывалась их жизнь, И отметили, что многие эвакуированные в дальнейшем остались на постоянное проживание в центральноазиатских республиках.

Собеседники сошлись во мнении, что подобные мероприятия необходимы, поскольку, несмотря на проведенные исследования, до сих пор нет полной картины Великой Отечественной войны, многие моменты требуют уточнения.

Кроме того, состоялась презентация сборника научных статей "Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой отечественной войны". В редакционный совет сборника вошли ведущие специалисты России, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, а председателем редакционного совета выступил Александр Шестаков. В сборник включены научные статьи, посвященные экономике и промышленности регионов СССР, расположенных в глубоком тылу и производивших оружие, технику, боеприпасы, топливо и амуницию для фронта. Особо отмечена важная роль местного населения Урала и Центральной Азии – регионов, принявших и разместивших на своей территории тысячи эвакуированных людей из западных областей страны, которые попали под удар фашистской Германии.

"Год назад мы готовили сборник научных трудов, посвященный вкладу бывших республик СССР в дело Победы. Но тот сборник был больше посвящен боевым действиям. Этот проект – международная научная коллаборация. Наши коллеги из стран Центральной Азии охотно откликнулись на предложение создать такой сборник, и сегодня мы видим результаты нашей совместной работы. Реализация таких проектов позволяет нам укреплять наши дружеские, партнерские отношения и совместно создавать новые и перспективные проекты", – заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.