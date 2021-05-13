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В РФ появится закон, облегчающий легализацию мигрантов-нарушителей

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- Евгений Денисенко
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Некоторые иностранцы в России, несмотря на имеющиеся в миграционной сфере нарушения, смогут легализовать свое нахождение здесь. Это предусмотрено законопроектом, который сейчас разрабатывается Министерством внутренних дел страны.

В ведомстве сообщили, что данный документ будет определять порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых условиях.

В переходных и заключительных положениях законопроекта предусматривается закрепить возможность для всех таких нарушителей, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона, урегулировать своё правовое положение в течение определённого периода времени. При этом к данным гражданам не станут применять никаких мер воздействия, а те, что были приняты раньше, отменят.

В МВД РФ проинформировали, что документ готовится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ, в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики. Концепция самого законопроекта одобрена правительством.

Отмечается, что в настоящее время в России нет института "миграционной амнистии", но ряд законов позволяет некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства легализовать своё положение в стране. В частности, по закону о гражданстве президент РФ может в гуманитарных целях определить группу лиц, имеющих возможность подать заявление о приёме в российское гражданство.

Кроме того, гражданство могут получить люди, долгое время находившиеся в стране и имевшие при этом неурегулированный статус. На урегулирование правового статуса направлен и закон о выдаче временных удостоверений личности сроком на 10 лет лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, который вступит в силу 24 августа 2021 года.

Напомним, что недавно МВД РФ потребовало от стран СНГ вывезти нелегальных мигрантов в срок до 15 июня. Он был определен Указом президента России о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В отведенное до этой даты время всем, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций.

Лицам, не имеющим законных оснований для такого нахождения, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы.


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URL: https://www.vb.kg/400912
Теги:
законопроект, миграция, Россия, МВД
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