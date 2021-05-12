Отчет о "Кумторе": Сариев, Исаков и Абылгазиев должны КР 438 млн долларов

В Отчете Госкомиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения, возглавляемой министром экономики Темиром Сариевым, предъявлена претензия за размещение отвальных пород на ледниках без разрешения на сумму в 6 млрд 698,9 млн сомов. Однако данная претензия из-за халатного отношения государственных органов не была исполнена. Об этом сегодня заявил председатель депутатской комиссии по проекту "Кумтор" Акылбек Жапаров.

"Далее распоряжением Правительства КР, подписанным премьер-министром КР Сапаром Исаковым, одобрено Стратегическое Соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством КР и компанией "Центерра Голд Инк." и ЗАО "Кумтор Голд Компани" и ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани.

Согласно положениям вышеуказанного Стратегического Соглашения взамен возмещения суммы экологического ущерба в сумме 6 млрд 698,9 млн сомов были созданы Фонды развития природы и поддержки онкологической службы с выплатой взносов в сумме 86,7 млн долларов. При этом, потери от заключенного Стратегического Соглашения от 2017 года составили 51,6 млн. долларов.

Помимо этого, в рамках Стратегического Соглашения Правительство КР должно было отказаться от исков, инициированных Госэкотехинспекцией, ГАООСиЛХ и ГКПЭН на сумму 22 млрд 563,1 млн сомов, а также прекратить расследования всех уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей ЗАО "Кумтор Голд Компани" и Центерра по проекту "Кумтор", а также отказаться от подачи любых исков, возникших с 24 апреля 2009 года до даты подписания Соглашения – 11 сентября 2017 года.

Всего за период работы Правительства Сапара Исакова в результате заключенного Стратегического Соглашения возможные потери кыргызской стороны составили 377,8 млн долларов", - сказал Жапаров.

При новом премьер-министре КР Абылгазиевым было принято решение о начале переговоров по изменению условий Стратегического Соглашения, продолжил депутат.

"Органами ГНС и Соцфонда в мае-июне 2018 года начислены компании более 10,2 млрд сомов за неуплату налогов и страховых взносов по государственному социальному страхованию.

Указанные обстоятельства явились предметом споров между представителями Центерры и Правительства КР, что привело к продлению сроков переговоров, по итогам которых подписано одностороннее обязательство о создании Фонда социального партнерства, и также увеличен размер ежегодного взноса в Фонд развития природы с 2,7 млн до 3,7 млн долларов, взамен претензий по взысканию сумм доначисленных налогов и страховых взносов за 2016-2018 годы в сумме 149,0 млн долларов, где сумма доначисленных налогов была уменьшена по решению суда и апелляции ГНС. За 2019-2020 годы получено взносов в Общественные фонды – 88,8 млн долларов.

В результате подписанного Одностороннего обязательства от 7 августа 2019 года потери кыргызской стороны составили 60,2 млн долларов.

В целом возможные потери страны от принятых решений Правительства КР за 2013-2020 годы составили 438,0 млн долларов, которые должны быть восстановлены за счет лиц, принимавших участие в переговорном процессе и подписавших вышеуказанные Соглашения вопреки интересам государства", - отметил Акылбек Жапаров.