Балбак Тулобаев про "Кумтор": Власть работает, исправляя прошлые ошибки

Бывший и.о мэра Бишкека Балбак Тулобаев высказал свое мнение по поводу ситуации с Кумтором. Об этом он написал на своей странице в сцосети.

"В стране многое восстанавливается. Другого Кыргызстана у нас нет! Нравится нам это или нет, но интересы нации должны быть выше. Мы можем потерять работу, и все может пойти не так, как мы ожидали, но интересы страны должны быть превыше всего. Мы проходим через тысячу трудностей. Идет борьба идей и мнений. Но что будет с людьми? Давайте об этом подумаем. Власть работает, исправляя прошлые ошибки.

Теперь вот даже на неприкосновенном Кумторе наблюдаются продвижения. Требуется время и терпение. Время объединяться. Мы тоже хотим жить хорошо. Для наших детей, для наших людей", - заявил Тулобаев.