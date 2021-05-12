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Балбак Тулобаев про "Кумтор": Власть работает, исправляя прошлые ошибки

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- Бакыт Басарбек
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Бывший и.о мэра Бишкека Балбак Тулобаев высказал свое мнение по поводу ситуации с Кумтором. Об этом он написал на своей странице в сцосети.

"В стране многое восстанавливается. Другого Кыргызстана у нас нет! Нравится нам это или нет, но интересы нации должны быть выше. Мы можем потерять работу, и все может пойти не так, как мы ожидали, но интересы страны должны быть превыше всего. Мы проходим через тысячу трудностей. Идет борьба идей и мнений. Но что будет с людьми? Давайте об этом подумаем. Власть работает, исправляя прошлые ошибки.

Теперь вот даже на неприкосновенном Кумторе наблюдаются продвижения. Требуется время и терпение. Время объединяться. Мы тоже хотим жить хорошо. Для наших детей, для наших людей", - заявил Тулобаев.


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URL: https://www.vb.kg/400915
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, Балбак Тулобаев
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