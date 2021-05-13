Надбавка пенсионерам–80+: нищим больше подают!

В редакцию "Вечернего Бишкека" обратились несколько читателей, которые возмущены крохотным размером надбавок пенсионерам, достигшим 80 лет. Такая надбавка составляет лишь 100 сомов в месяц.

- Это просто издевательство над пожилыми людьми! Этих денег не хватит даже на укол и минимальный продуктовый набор. Похоже, чиновники надеются, что мы не доживем до 80 лет? Приятельница в России сказала, что у нее надбавка после 80 лет составила около 6 тысяч рублей. Обидно, что мы забыты государством. В Соцфонде говорят: "Жалуйтесь в правительство". Однако там никто трубку не берет, - возмущается 80–летняя бишкекчанка Галина Кузьмина.

Ветеран–геолог бишкекчанин Владимир Петров также рассказал "ВБ" о возмутившей его мизерной надбавке к пенсии.

- Когда я уходил на пенсию в 1995 году, мне было начислено к получению 420 сомов. По сегодняшним временам это где–то около восьми тысяч. И я знал, что если доживу до 80 лет, то получу существенную ежемесячную надбавку. И вот я через 25 лет отметил свое 80–летие, но не почувствовал никакого существенного перерасчета пенсии. Получилось, что за 25 лет добавка к пенсии так и осталась в 100 сомов, но сегодняшних, а не прежних. Забыли про индексацию? Сегодня нищим больше подают, - возмущается Петров.

Ветеран социальной сферы, ныне также пенсионерка Нина Горобец объясняет, как получилась такая смехотворная сумма.

- Надбавки к пенсиям начисляются в размере расчетного показателя, который был введен с января 2006 года и составил 100 сомов. И с тех пор не менялся. Очень жаль, что проблемами пенсионеров всерьез никто не занимается, - негодует Горобец.

Как объясняют в Соцфонде, согласно статьи 13 Закона "О государственном пенсионном социальном страховании", всем пенсионерам, получающим пенсию по возрасту и по инвалидности, достигшим 80 лет, устанавливается надбавка к пенсии в размере 100 процентов расчетного показателя, то есть 100 сомов. До 2011 года полагалась надбавка в 50 процентов, то есть 50 сомов.

В Соцфонде заявили, что надбавки финансируются из республиканского бюджета, а значит, вносить изменения в надбавки может только правительство.

Ожидается ли индексация мизерной надбавки? С таким вопросом корреспондент "ВБ" обратилась в Министерство финансов.

- В связи со значительным дефицитом республиканского бюджета изменение надбавки к пенсии в настоящее время не представляется возможным, - ответили в управлении планирования расходов социальной сферы Минфина.

Понятно, что сейчас во время коронавирусной пандемии бюджет дырявый, но ведь индексацию не проводили уже давным–давно. Хватит уже чиновникам и депутатам Жогорку Кенеша отмахиваться от решения этой проблемы. Ведь им тоже будет когда–нибудь 80 и старше.