Артем Меркин получил именное приглашение на Международную олимпиаду

На прошлой неделе бишкекчанин Артем Меркин, которому недавно исполнилось 11 лет, и его мать Светлана получили именное приглашение: принять участие в очной Международной олимпиаде по ментальной арифметике UAMAP&SAMA GLOBAL–2021 в конце мая в столице Татарстана Казани.

Артем будет единственным представителем Кыргызстана на олимпиаде, организованной базирующейся в Москве Всемирной ассоциацией ментальной арифметики профессионалов. Эта ВАМАП просит оказать Артему содействие в сложном путешествии, поскольку он "является неоднократным чемпионом и призером международных соревнований и защищает честь своей страны на крупнейших соревнованиях по ментальному счету.

А недавно Артем, опять–таки единственный в Кыргызстане, принял участие в открытом онлайн–мероприятии по установлению мирового рекорда "возведение в квадрат 21 математической последовательности". Как официально было объявлено, мировой рекорд установлен по стандартам Гарварда. Имена участников внесены в Книгу мировых рекордов.

Этим дело не кончилось. После установления Мирового (c большой буквы) рекорда провели кибер–турнир по скоростному решению логических задач. Артем победил и получил "золотой сертификат".

Когда Артем был первоклассником, начал успешно выступать в международных соревнованиях, одержал десятки побед.

И в начале прошлого года, еще до глобальной эпопеи с коронавирусной напастью, Артем успел в январе в Праге стать грандчемпионом. После этого в Минске стал суперчемпионом и затем успешно выступил в Москве.

С весны прошлого года Артему пришлось участвовать в олимпиадах на удаленке. И тоже успешно.

Как вообще становятся ментальными арифметическими чемпионами? Мама Светлана утверждает, что Артем выучил буквы очень рано, совсем младенцем, еще и ходить не умел. Ему показывали картинки с буквами, он быстро их запоминал, хотя не все мог произнести. Например, сложная буква "Щ" долго малышу не давалась.

Счету - до тысячи! - Артем тоже научился очень рано. Его бабушка Лиля раскачивала младенца на качелях и считала: "Один, два.., девятьсот девяносто девять, тысяча!". Так и научила внука цифири.

Однажды мы в "ВБ" Артема проверяли:

- Сколько будет 1464 – 1159 + 2349 + 1580 + 1333? - скороговоркой сформулировали задачку.

Артем выдал ответ за две секунды: "5567!". Тебе, читатель, сколько потребуется секунд для такой операции с тремя сложениями, одним вычитанием?

Его мать Света утверждает, что сейчас он за хорошее время может сложить и сто многозначных чисел.

Артем дал мини–интервью "ВБ". Сообщил: хочет стать инженером–конструктором. Изобретать машины, которые не будут загрязнять атмосферу.

Его любимое место для прогулок с друзьями - проспект Молодой Гвардии - хорошо озелененная, далеко не самая загазованная магистраль. Но все равно выхлопных газов Артему хватает, чтобы мечтать об экологически чистом транспорте.