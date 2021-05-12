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ТИК отменила итоги выборов в БГК

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- Виктория Гунгер
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Итоги выборов в Бишкекский горкенеш отменены.Об этом сообщает ТИК.

Как отмечается, Бишкекская территориально-избирательная комиссия отменила регистрацию партий "Эмгек" и "Ак-Бата" - первых за применение административного ресурса, вторых за подкуп избирателей. А до этого за агитацию в день выборов, подкуп голосов и нарушение правил финансирования была отстранена партия НДПК.

За эти партии проголосовали более 33.33% горожан, следовательно, их голоса признаны недействительными. По закону о выборах, при аннулировании трети голосов избирателей ТИК обязана отменить итоги голосования на всех участках.

Теперь Бишкекская ТИК обратится к президенту, чтобы тот назначил повторные выборы.


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URL: https://www.vb.kg/400921
Теги:
выборы, Бишкек, Кыргызстан, ЦИК
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