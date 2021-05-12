ТИК отменила итоги выборов в БГК

Итоги выборов в Бишкекский горкенеш отменены.Об этом сообщает ТИК.

Как отмечается, Бишкекская территориально-избирательная комиссия отменила регистрацию партий "Эмгек" и "Ак-Бата" - первых за применение административного ресурса, вторых за подкуп избирателей. А до этого за агитацию в день выборов, подкуп голосов и нарушение правил финансирования была отстранена партия НДПК.

За эти партии проголосовали более 33.33% горожан, следовательно, их голоса признаны недействительными. По закону о выборах, при аннулировании трети голосов избирателей ТИК обязана отменить итоги голосования на всех участках.

Теперь Бишкекская ТИК обратится к президенту, чтобы тот назначил повторные выборы.