В Екатерибурге кыргызстанец инсценировал свое похищение

Факт похищения гражданина Кыргызской Республики в Екатеринбурге, о чем сообщали СМИ России и Кыргызстана, не подтвердился. Об этом проинформировали в генеральном консульстве Кыргызстана в этом городе.

Сообщается, что, по информации российских правоохранительных органов, в результате оперативно-розыскных действий якобы похищенный гражданин Кыргызстана был обнаружен в квартире сожительницы. Выяснилось, что он сам инсценировал свое похищение и просил родную мать заплатить выдуманным похитителям выкуп в размере 150 тысяч рублей.

Данную информацию подтвердила сама женщина, гражданка КР, которая поверив ложному сообщению сына о похищении неизвестными лицами, перечислила требуемые средства и обратилась с заявлением в органы полиции.

Из-за опрометчивого поступка молодого человека, его мать будет выдворена на родину, так как при проверке документов оказалось, что она находится в России с нарушением миграционного законодательства.

В связи с отсутствием события преступления, по данному заявлению будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направят прокуратуру.