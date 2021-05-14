Конфликт на границе. Один из пострадавших направлен для операции в Турцию

14 мая один из пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе вылетел для операции в Турцию. Пациент на машине скорой медицинской помощи был транспортирован в аэропорт, сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Пострадавший - К.Ч. 1983 г.р. житель села Интернационал Лейлекского района Баткенской области находился в БНИЦТиО с 30 апреля с диагнозом: Проникающее обширное осколочное ранение роговицы, внутриглазные инородные тела правого глаза. Открытый перелом II-III-V плюсневых костей обеих стоп. Была проведена операция с ревизией раны роговицы правого глаза. В послеоперационном периоде на КТ обнаружены мелкие инородные тела в полости глаза. Также больной был обследован и консультирован врачом из Турции в частной клинике "Кудрет Коз", где выявилась ещё отслойка сетчатки и предложено оперативное вмешательство - Витреоретинальная хирургия и пересадка роговицы правого глаза в условиях клиник Турции.

"Данный вопрос находился на контроле министра Алымкадыра Бейшеналиева, по его поручению специалисты МЗиСР прорабатывали данный вопрос и сегодня пострадавший вылетел на лечение в Турецкую Республику. Желаем нашему соотечественнику скорейшего выздоровления. Также особо хотим отметить вклад наших партнеров. Все расходы, связанные с лечением, перелетом и проживанием пострадавшего будут профинансированы по линии Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана. Министерство здравоохранения и социального развития выражает благодарность НОКП в КР в лице генерального директора Чингиза Джакипова за оказанную помощь нашему соотечественнику", - отметила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова.

Министерство с первых дней вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской организовало работы по оказанию необходимой медицинскую помощь пострадавшим. Начиная с 29 апреля тяжелые пострадавшие были транспортированы в организации здравоохранения г. Бишкек. Были проведены экстренные и плановые операции по извлечению инородных тел (пули, осколки) и др.

На сегодняшний день в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии продолжают получать лечение – 25 пострадавших, в Национальном Госпитале – 12, в НХЦ – 9, в Баткенской областной объединенной больнице – 6, в ЦОВП Лейлек – 4, в ЦОВП Кадамжай - 1 пострадавший.