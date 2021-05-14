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Посольства Канады и Великобритании в КР обеспокоены ситуацией с Кумтором

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- Оксана Гут
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Посольство Канады в КР и посольство Великобритании в КР обнародовали текст совместного заявления относительно закона, предполагающего введение временного внешнего управления Кумтором.

"Как важные инвестиционные партнеры Кыргызстана, мы обеспокоены недавними событиями в горнодобывающем секторе. Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Законом "Об акционерных обществах", и предстоящим внеочередным заседанием парламента Кыргызстана 17 мая, на котором, как мы понимаем, депутаты обсудят вероятную национализацию компании "Кумтор Голд". Оба эти действия, в частности, вызывают серьезную озабоченность из-за их потенциально далеко идущих последствий для прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Прозрачная и справедливая бизнес-среда имеет решающее значение для восстановления после пандемии COVID-19. Меры, негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа. Мы выражаем надежду на то, что торговые соглашения будут соблюдены, а разногласия будут быстро и полюбовно разрешены при совместной работе иностранных инвесторов и Правительства Кыргызской Республики", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/400937
Теги:
Великобритания, закон, инвестиции, Канада, посольство, президент, Кыргызстан, экономика, Кумтор, Садыр Жапаров
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