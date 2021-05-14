Девочка, выпавшая из окна в Санкт-Петербурге, в крайне тяжелом состоянии

10-летняя кыргызстанка, выпавшая из окна пятого этажа в Санкт-Петербурге, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает канцелярия посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

По данным ведомства, 11 мая несовершеннолетняя И.М., 07.08.2010 года, по неосторожности выпала из окна 5-го этажа многоэтажного здания по адресу: Санкт-Петербург, 6-я Советская, д.18.

"С многочисленными травмами и ушибами девочка доставлена в реанимацию ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса, состояние крайне тяжелое. В ближайшее время планируется проведение операции на поврежденные участки, в результате которой отключат аппарат искусственного дыхания и девочка сможет дышать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Данный вопрос находится на контроле канцелярии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Санкт-Петербург.