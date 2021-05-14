"Почему выборы проводить можно, а последний звонок в школах нельзя?"

Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет онлайн 25 мая. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР. Отмечается, что такое решение принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

Для выпускников поручено организовать поздравительное онлайн-соединение. Также, по данным ведомства, телеканал ЭлТР будет транслировать с 10:00 до 12:30 часов поздравительную программу.

Запрет на проведение традиционного последнего звонка в школах вызвал среди граждан неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи соцсетей, учитывая сложную эпидситуацию, выступают "за": здоровье важнее, пишут они. Другие категорически против и требуют не лишать учеников столь важного праздника.

"Почему выпускникам в Кыргызстане ходить в школу можно, а последний звонок нельзя? Почему выборы проводить можно, а последний звонок нельзя? Дети расстроены, ведь это знаменательный день для каждого выпускника и останется осадок на всю жизнь. Одноклассники моей дочери готовились, заказали ленты, а теперь нельзя. Как это онлайн последний звонок? Почему тогда наши чиновники тои онлайн не проводят? Там линейка всего час будет проходить, почему бы не позволить детям красиво закончить школу, ведь они 11 лет учились и ждали это торжество. В Казахстане и других странах офлайн будет, а почему у нас нельзя? Или ковид только на последний звонок ходит?", - такое сообщение появилось в популярной группе в Facebook "Черный список" под авторством Gulia Rahmanova.

От редакции напомним, что в прошлом году школьники также остались без торжественной линейки из-за пандемии коронавируса. Учебный год для них закончился онлайн 30 мая.