Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

"Этот Священный праздник укрепляет чувства взаимовыручки, братства и толерантности. В текущем году пандемия продолжает оказывать негативное воздействие на Исламский мир, которому хочу пожелать возвращения стабильности и благоденствия", - говорится в тексте поздравительного послания.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Садыру Жапарову здоровья и развития, а братскому кыргызскому народу - процветания и благоденствия.