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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

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- Бакыт Басарбек
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

"Этот Священный праздник укрепляет чувства взаимовыручки, братства и толерантности. В текущем году пандемия продолжает оказывать негативное воздействие на Исламский мир, которому хочу пожелать возвращения стабильности и благоденствия", - говорится в тексте поздравительного послания.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Садыру Жапарову здоровья и развития, а братскому кыргызскому народу - процветания и благоденствия.


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URL: https://www.vb.kg/400956
Теги:
Орозо айт, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган
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