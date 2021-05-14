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Как можно верить обыкновенному уголовнику Мелису Аспекову?

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- ВБ
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Сегодняшние действия так называемого гражданского активиста Мелиса Аспекова вновь демонстрируют его истинную натуру. Уже для всех стало очевидно, что мы имеем дело с обыкновенным уголовником и вымогателем. Для примера достаточно вспомнить, как он в 2015 году угрожал таксисту пистолетом, чтобы не платить ему за проезд, за что и схлопотал 5 лет заключения.

У себя на странице в ФБ он написал, что не пожалеет своей жизни ради будущего Кыргызстана. Слова возвышенные, ничего не скажешь, да только из уст Аспекова они звучат крайне фальшиво и неискренне. Есть такое мудрое выражение, что человека судят по его поступкам, а не по словам. В подтверждение этому достаточно посмотреть на послужной список "активиста", чтобы понять, что он из себя представляет в реальности.

Согласно этому списку получается, что Аспеков самый что ни на есть обыкновенный уголовник и вымогатель. К примеру, для начала можно напомнить обращение в правоохранительные органы ныне покойного депутата Чыныбая Турсунбекова, который заявлял, что Аспеков вымогает у него 11 тысяч долларов.

"Он угрожал, если я не передам ему денежные средства в размере 11 тысяч долларов, то он опубликует и распространит обо мне недостоверную информацию, порочащую мою репутацию через СМИ и интернет", - говорилось тогда в заявлении Чынабая Турсунбекова.

Чем закончилась тогдашняя история неизвестно, не исключено, что дело закрыли из-за смерти депутата. Тем не менее, тот случай не стал уроком для Аспекова. Уже в начале этого года он был задержан за вымогательство главы Кыргызтемиржолу Василия Дашкова, с которого запросил 250 тысяч долларов. В противном случае пообещал последнему митинги, благо опыт имеется, и компрометирующие публикации в соцсетях. Хорошо Дашков сразу обратился в правоохранительные органы, а сколько, возможно, имеется случаев, когда пострадавшие от действий Аспекова не стали писать заявления. Ведь что что, а профессиональные вымогатели запугивать умеют.

Теперь вот находясь в СИЗО ГКНБ Мелис Аспеков пытается скомпрометировать нынешнего главу государства "громкими" заявлениями. Якобы, на президентские выборы Жээнбековы дали Жапарову 10 млн долларов, при этом, он не предоставил каких-либо соответствующих документов, кроме разве не имеющих отношения к его словам расписок. Как итог, теперь экс-президент Сооронбай Жээнбеков намерен подать в суд на Аспекова за клевету.

Снова митинг?

По неподтвержденным данным стало известно, что Мелис Аспеков в сговоре с оппозиционными политиками, в том числе и Атамбаевым, имеет отношение к предстоящему митингу в Бишкеке против власти. Тем более, что опыт имеется. Помнится, вместе с Канатом Исаевым и членами ОПГ они уже готовили что-то аналогичное против Атамбаева.

Самое интересное, что теперь они даже готовы объединиться со своим заклятым врагом Атамбаевым, чтобы только сместить власть, к которой их самих нельзя допускать ни в коем случае. Иначе страной начнут управлять разного рода вымогатели и ОПГшники.

Удивительно, как после всех этих, мягко говоря, уголовных деяний Аспеков может еще рассчитывать на поддержку населения? И как его нынешние сотоварищи не боятся еще больше замарать себя сотрудничеством с ним?


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URL: https://www.vb.kg/400960
Теги:
митинг, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Чыныбай Турсунбеков
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