На журналиста Каната Каниметова заведено дело из-за поста в соцсетях

На журналиста Каната Каниметова заведено уголовное дело из-за поста в соцсетях. Об этом сообщает Институт Медиа Полиси.

По данным организации, с 23 марта в отношении журналиста Каната Каниметова ведется досудебное производство в связи с публикацией им 3 февраля 2021 года поста в социальной сети Facebook, в котором он критикует власть из-за проведенного обыска в доме у блогера Юлии Барабиной. С 30 марта досудебное производство ведется по статье 119 Кодекса КР "О проступках" (мелкое хулиганство), в качестве основания для регистрации в Журнале учета информации указывается, что пост Каниметова может привести "к ухудшению общественно-политической ситуации в стране".

Данное дело было передано следователю ОВД Иссык-Кульской области, который начал собирать персональные данные Каниметова и его близких родных по месту рождения журналиста в г. Балыкчи. После установления его фактического проживания в Аламудунском районе Чуйской области материал передается в ОВД Аламудунского района Чуйской области.

"Как известно, 12 мая проведен допрос в качестве свидетеля Каната Каниметова по факту публикации поста в соцсети. На допросе он указал, что его конституционные права включают право на свободу выражения своего мнения и свободу слова. А в случае если кто-либо из должностных лиц считает, что им опубликована информация, порочащая их честь и достоинство, то они по закону могут обратиться в суд за защитой этих прав в установленном гражданском порядке.

После допроса, дознаватель попросил подписать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако не смог объяснить причину отобрания такой подписки. К. Каниметов в подписке указал: "Не согласен, буду обжаловать". Дознаватель не стал настаивать на подписании подписки у адвоката", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовятся материалы для подачи в суд по обжалованию действий дознавателя ОВД.

Для справки: Согласно статье 119 Кодекса КР о проступках мелкое хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок или нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением имущества. Иными словами, чтобы материал был зарегистрирован в ЕРПП, Канат Каниметов должен был грубо нарушить общественный порядок, нормы общепринятого поведения и это должно было сопровождаться насилием либо угрозой такого насилия или уничтожением имущества кого-либо.