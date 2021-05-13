В Бишкеке проходят мероприятия, посвященные Жусупу Абдрахманову (фото)

В Архивном агентство при Минюсте КР открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Жусупа Абдрахманова. На обозрение кыргызстанцам представлены различные документы, хранящихся в наших архивах и представляющих настоящую ценность для изучения истории страны.

При этом, эту выставку может посетить любой гражданин Кыргызстана и гость столицы, так как первая экспозиция расположена на тротуаре у входа в здание Архивного агентства по улице Токтогула. Стенды с копиями фотографий и настоящих исторических документов можно прочесть даже стоя на остановке. Радовало, что люди, пробегая по своим делам, останавливались и долго вчитывались в документы.

Сами же архивные сотрудники отвечали на вопросы как приглашенных участников мероприятия, так и случайных прохожих. Посетил выставку и правнук самого Жусупа Абдрахманова.

В помещении Архивного агентства также расположились копии документов, касающихся жизни нашей страны и Жусупа Абдрахманова, в частности, книги, сборники, карты, справочники.

Заместитель министра юстиции Кынытбек Сманалиев, открывая Круглый стол по случаю презентации выставки, пояснил, что согласно Указу президента в этом году страна торжественно отмечает 120-летие Жусупа Абдрахманова.

- В это связи мы считаем, что правильным, что одно из первых мероприятий предлагает кыргызстанцам и гостям столицы именно Архивное агентство, - сказал он.

В свою очередь директор Архивного агентства Мария Алыбаева призвала общественность, в том числе, и представителей зарубежных стран помочь в поиске исторических документов.

- Задача, которая ставится перед Архивным агентством, юбилея – пополнить архивы новыми материалами из всех стран, в которых работал Жусуп Абдрахманов, и в первую очередь это работа с архивами, музеями в России, Узбекистане, Казахстане. Поэтому мы пригласили на презентацию выставки руководителей дипломатических ведомств этих стран. Также мы рассчитываем на широкий отклик общественности, и надеемся, что наши изыскания смогут повысить интерес граждан к истории страны. Мы ждем к нам в гости учителей истории, школьников, студентов, граждан всех возрастов и сословий и будем рады предложениям о сотрудничестве, – сказала она.

В этой связи стоит отметить, что с первых минут встречи стало ясно, что сами исследования могут принести много неожиданных открытий и споров, чтобы из мифов, легенд ученые, исследователи смогли найти настоящие алмазы исторической правды.

Например, сможете ли вы поверить в то, что Жусуп Абдрахманов делал замечания самому Сталину? А как утверждают ученые, существует легенда, что в биографии нашего земляка был период, когда он руководил партийной ячейкой в Кремле, и Иосиф Виссарионович был обязан являться без опозданий на заседания. В любом случае, правда это или ложь, выяснить придется исследователям?

Радует также, что возможно в стране появится фильм о жизни Жусупа Абдрахманова. Например, режиссер Эрнст Абдыжапаров, который сейчас изучает его биографию, высказал версию о том, что нашего земляка расстреляли не потому, что он ослушался приказа из Москвы в голодуху и спас людей, в том числе казахов, а потому, что у него были очень "жесткие" взаимоотношения с Кагановичем.. Так это или нет, предстоит выяснить, но документальный спектакль "Последний допрос" режиссер уже снял и продемонстрировал фрагмент на презентации.

Участники встречи – ученые, журналисты, кинорежиссеры, архивные сотрудники с интересом выслушали рассказ правнука Жусупа Абдрахманова, который в последние годы по-настоящему проникся изучением истории своего предка. На встрече он рассказал как Жусуп Абдрахманов пробивал Турксиб, как отстаивал вариант, который бы мог позволить железной дороге пройти через перевал Кордай. И расстроился поскольку дорога прошла через пустыню, а не через населенные пункты, где бы люди тоже могли иметь более близкий доступ к железной дороге, что выгодно и народному хозяйству. Но дорога через пустыню оказалась дешевле, а люди до сих пор от станции Чу в Кыргызстан добираются на перекладных.

Каждый рассказ участника наталкивал присутствующих на мысль, что на сегодня в Кыргызстане слишком мало знают и изучают историю того поколения, в частности, биографию Жусупа Абдрахманова. Как он умел мыслить стратегически, как отстаивал интересы страны, людей.

На выставке зацепило, что все гости и участники обсуждали тот факт, что у Жусупа Абдрахманова было всего 4 класса образования. Но в ходе обсуждения выяснилось, что он, оказывается, мог переводить немецкий со словарем, знал фарси, татарский, мог писать на арабском. И все эти факты подтверждены документально.

Представитель посольства Казахстана в нашей стране рассказал, что, к сожалению, у него на родине не так широко знают о роли Абдрахманова в спасении казахов в голодные 30-е годы. Поэтому пришло время подумать о том, чтобы поставить в Казахстане памятник Жусупу Абдрахманову.

Посол Узбекистана в Кыргызстане подтвердил, что они готовы работать по запросам архивистов, понимают насколько важно для каждой страны сохранение памяти о своих героях.

Первый секретарь Посольства России в Кыргызстане Виктор Харченко обратил внимание ученых на то, что всегда в истории интересны мелочи, подробности, и что подобные мероприятия дают пищу для размышлений, наблюдений.

В заключение участники Круглого стола попросили открыть для них архивы, чтобы иметь доступ к документам, относящихся к биографии Жусупа Абдрахманова.

- Если дипломаты смогут нам помочь в поиске документов, то это будет настоящим прорывом, и вкладом дипломатии в восстановление белых пятен истории, - было высказано на мероприятии.

Отдельно стоит отметить, что на мероприятии стало известно, что в Бишкеке и еще в некоторых точках Кыргызстана в ближайшее время появятся парки и улицы в честь Жусупа Абдрахманова.