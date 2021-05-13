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Епископ Бишкекский Даниил поздравил мусульман Кыргызстана с Орозо айтом

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- Александр Тузов
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Главный православный иерарх КР, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, поздравил исполняющего обязанности верховного муфтия Кыргызстана Жоробая ажы Шергазыева и всех мусульман страны с завершением священного месяца Рамазан.

В поздравлении с одним из великих праздников Ислама, Орозо айтом, Даниил подчеркивает: "Это праздник духовного очищения, добра и милосердия! Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий, и всегда служат основой мира и согласия, теплого добрососедства и братского единства".

Епископ Даниил высказал пожелание, чтобы счастье и здоровье, мир и взаимопонимание, успех и благополучие, благоденствие и процветание пребывали на благословленной земле Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/400971
Теги:
ислам, Орозо айт, православие, праздник, Кыргызстан, муфтият
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