Епископ Бишкекский Даниил поздравил мусульман Кыргызстана с Орозо айтом

Главный православный иерарх КР, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, поздравил исполняющего обязанности верховного муфтия Кыргызстана Жоробая ажы Шергазыева и всех мусульман страны с завершением священного месяца Рамазан.

В поздравлении с одним из великих праздников Ислама, Орозо айтом, Даниил подчеркивает: "Это праздник духовного очищения, добра и милосердия! Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий, и всегда служат основой мира и согласия, теплого добрососедства и братского единства".

Епископ Даниил высказал пожелание, чтобы счастье и здоровье, мир и взаимопонимание, успех и благополучие, благоденствие и процветание пребывали на благословленной земле Кыргызстана.