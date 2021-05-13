Кыргызстанцы в России празднуют Орозо айт

Вместе со всеми мусульманами в России находящиеся здесь кыргызстанцы отмечают 13 мая Орозо айт. В нынешнем году, как и в прошлом, пандемия внесла в его празднование свои коррективы.

Об этом верующих в Москве загодя известил столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей, рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. И подчеркнули, что кыргызстанцы всегда неукоснительно придерживаются требований, устанавливаемых в официальном порядке.

Свое обращение департамент адресовал руководителям национальных общественных объединений, национально-культурных автономий и некоммерческих организаций. И напомнил, что в городе сохраняются ограничительные меры в отношении проведения публичных массовых мероприятий, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

"Просим вас оказать содействие и по возможности срочно информировать верующих из числа активистов организации (общины, диаспоры) и членов их семей, а также мигрантов, находящихся в сфере влияния организации, об отмене проведения в Москве массовых праздничных богослужений по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам 13 мая 2021 года", - говорится в документе.

В нем также содержится просьба к коллегам из взаимодействующих национальных и диаспоральных организаций в Московской области "сообщить верующим активистам, и что важно - мигрантам, находящимся в Подмосковье, об отсутствии необходимости поездок утром 13 мая на праздник в мечети в Москву, т.к. формат празднования ограничен онлайн-режимом".

В этой связи для удобства верующих организуются онлайн-трансляции из мечетей столицы, которые покажут праздничные богослужения в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях. Богослужения пройдут ранним утром 13 мая только в мечетях и молельных помещениях Москвы. На улицах и дворовых территориях, прилегающих к мечетям, а также на временных альтернативных площадках, где раньше (до пандемии коронавирусной инфекции) устраивались праздничные мероприятия, организовываться не будут.

Подчеркнуто, что ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции верующим мусульманам рекомендовано "провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей".

В аналогичном формате Орозо айт (Ураза байрам) празднуется и в других регионах России.