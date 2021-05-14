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Галина Байтерек: Аспеков пытается очернить главу государства

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- ВБ
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Высказывания гражданского активиста Мелиса Аспекова о том, что президент КР Садыр Нургожоевич Жапаров, будучи кандидатом в президенты КР получил 10 миллионов долларов от бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова – наглая ложь и клевета. Об этом редакции VB.KG заявила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Обратите внимание, что сам Мелис Аспеков в настоящее время находится в СИЗО ГКНБ, ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки у представителей администрации ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков не финансировал предвыборную кампанию Садыра Жапарова. Об этом даже не могло быть и речи. Мелис Аспеков, которого подозревают в вымогательстве взятки, пытается очернить главу государства, нанести урон его репутации. Аспеков привык делать скандальные и ложные заявления, но всему должен быть предел. За ложь и клевету он должен отвечать перед законом.

Огорчает то, что некоторые деятели, называющие себя серьезными политиками, подхватили эту историю и рассуждают на эту тему, что дискредитирует как президента Садыра Жапарова, так и проводимые им реформы", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/400977
Теги:
выборы, мошенничество, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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