Компания [ur=https://www.megacom.kg/?locale=rul]MegaCom[/url] и ОАО "Халык Банк Кыргызстан" напоминают о проведении совместной акции "MegaPay подключай, карту Visa получай".
Идентифицируй мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store) в ближайшем из Центров продаж и обслуживания MegaCom в городе Бишкеке и получи специальный подарочный сертификат, при предъявлении которого в любом столичном филиале ОАО "Халык Банк Кыргызстан" на твоё имя будет выпущена карта Visa на льготных условиях:
Акция действует с 21 апреля по 15 июля 2021 года.
Напомним, с апреля 2021 года в мобильном приложении MegaPay стали доступны погашение кредитов и пополнение расчетных и карточных счетов ОАО "Халык Банк Кыргызстан". Комиссия за услугу – 0 сомов!