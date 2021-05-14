Компания [ur=https://www.megacom.kg/?locale=rul]MegaCom[/url] и ОАО "Халык Банк Кыргызстан" напоминают о проведении совместной акции "MegaPay подключай, карту Visa получай".

Идентифицируй мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store) в ближайшем из Центров продаж и обслуживания MegaCom в городе Бишкеке и получи специальный подарочный сертификат, при предъявлении которого в любом столичном филиале ОАО "Халык Банк Кыргызстан" на твоё имя будет выпущена карта Visa на льготных условиях:

выпуск – бесплатно; первый год обслуживания – бесплатно; обналичивание средств в банкоматах любого банка Кыргызстана – без комиссии.

Акция действует с 21 апреля по 15 июля 2021 года.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:

возможность оплаты более 500 товаров, услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно; доступ к цифровым государственным услугам онлайн; увеличенный лимит общей суммы платежей в месяц (200 000 сомов); обналичивание средств через перевод на карты "Элкарт" и VISA различных коммерческих банков КР; возможность осуществлять переводы денежных средств.

Напомним, с апреля 2021 года в мобильном приложении MegaPay стали доступны погашение кредитов и пополнение расчетных и карточных счетов ОАО "Халык Банк Кыргызстан". Комиссия за услугу – 0 сомов!

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!