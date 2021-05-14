Нашлись родственники девушки, которая впала в кому на Иссык-Куле

Нашлись родственники девушки с Иссык-Куля, которая впала в кому. Родители увезли ее в Бишкек, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Как ранее сообщалось, 12 мая из села Бостери в Иссык-Кульскую районную территориальную больницу была доставлена неизвестная девушка, которая впала кому. Врачи диагностировали "Мозговую кому".

"На днях нашлись её родители и увезли девушку в г. Бишкек по месту её проживание. По словам родителей, она сейчас проходит лечение в одной из больниц города Бишкек, и её состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.

ОВД Иссык-Кульского района благодарят всех, кто, узнав из средств массовой информации о данной истории, активно принимали участие в установлении личности девушки.