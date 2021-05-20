Как журналу "ЛитКыргызстан" удается издаваться при финансовых проблемах?

Накануне, 14 мая, вышел в свет второй из трех номеров 2021 года "Литературного Кыргызстана" –"художественного и общественно-политического журнала писателей Кыргызстана", как он себя сам характеризует.

Уже много лет каждый выход в свет этого журнала – большое событие культурной жизни.

Остается только удивляться, как этому журналу удается выживать при понятных финансовых трудностях. По сведениям источников, каждый номер журнала с его цветной полиграфией имеет себестоимость в 270 сомов, но продается на десятки сомов дешевле. Студентам так вообще по 150 сомов.

То есть издание этого журнала - дело убыточное. Однако бывший ответственный секретарь "ЛитКыргызстана" выдающийся поэт Александр Никитенко (годы жизни 1948-2014) недаром писал "Рынок задавил меня обвалом. Как камчой, нехватками сечет. Экономлю на большом и малом, чтобы книжку сделать за свой счет. И расчет мой точен, как в аптеке: чтоб дышать поэзией могли, близким людям и в библиотеки я дарю бестселлеры мои".

Причем это стихотворение называется "Я рад, даря". Название читается одинаково слева направо и справа налево. Таких мастерских строк-перевертней у Никитенко около 20 тысяч, это настоящий мировой рекорд).

Подборка стихов Никитенко публикуется и в нынешнем номере журнала, часть тиража которого главный редактор Александр Иванов, согласно никитенковскому завету, просто подарит некоторым ценителям высокой литературы.

На обложку новенького журнала вполне себе закономерно вынесена парадная фотография известнейшего бишкекского исследователя Арктики, Антарктики и вообще высокогорья академика Асылбека Айдаралиева. О "северной одиссее доктора Айдаралиева" – подробный строго документальный рассказ одного из его учеников, выпускника санитарного факультета Кыргосмединститута, нынешнего российского мэтра, члена-корреспондента РАН Аркадия Максимова.

Речь идет о не самых известных страницах биографии Айдаралиева. О том, как он после своих антарктических экспедиций и исследований высокогорья Кыргызстана, оказывается, успешно трудился на совершенно другом конце планеты Земля. В Магадане в 1988-1992 годах Айдаралиев был директором Института биологических проблем Севера Дальневосточного Отделения Академии Наук СССР. Причем, как повествует Максимов, Айдаралиев одновременно занимался созданием международных университетов при активном участии американских и других ученых и в Магадане, и в Бишкеке. В конце 1992-го Айдаралиев решил сосредоточиться на создаваемом им Международном университете Кыргызстана

Третью и четвертую страницы обложки "ЛитКыргызстана" занимают полиграфически роскошные воспроизведения картин бишкекского художника Кадыра Бекова. С экзотическими адресами хранения оригиналов картин в частных собраниях дальнезарубежных коллекционеров. Элегический пейзаж "Дедушкина юрта" давно переехал из Бишкека в Токио. Фантасмагория с девицей, орлом и крылатыми конями "Атлантида. Пути небесные" обретается в Вашингтоне. Вариация на аналогичную фантасмагорическую тему "Прогулка со свечой" нашла себе место в тоже американском Аннандейле.

Бишкекский искусствовед Елена Шнырева рассказывает о том, какой большой популярностью пользуются полотна Бекова среди японских, американских и еще много каких коллекционеров. Особенно среди китайских. Именно в Поднебесную смещается центр покупок-закупок всемирно модных художников, и Беков среди них. А насколько популярны его картины в Южной Корее, Елена Шнырева сама живой свидетель, воочию наблюдала это в Стране Утренней Свежести.

Четкими бишкекскими реалиями середины 1990-х и предшествующих десятилетий наполнен фантастический рассказ "Айпери" канадского автора кыргызстанского происхождения Анвара Амангулова.

Заглавная героиня, Айпери, это очаровательная бишкекская девушка-вамп, она же, увы, ангел смерти. Только раз Амангулову в его прекрасном далеке в Британской Колумбии изменяет историческая точность. Он ностальгически упоминает знаменитый бишкекский перекресток "Моссовет", подробно объясняет происхождение названия. И – путает хронологию: якобы в середине 90-х эту часть улицы Советской уже переименовали. Однако, никак нет! Улица Советская на протяжении от линии железной дороги до БЧК получила имя Юсупа Абдрахманова намного лет позже, лишь в конце 2001 года.

Ставший консультантом Международного союза писательских союзов в Москве экс-завотделом прозы "ЛитКыргызстана" Евгений Колесников увлекательно, с живописными подробностями, рассказывает, как его семья успешно готовила после переезда из Фрунзе в Первопрестольную сборники старинных русских песен. Колесников вместе с супругой Аминой Зангировой готовил тексты песен к печати, их сын Роман форматировал. Такой вот семейный подряд для подготовки песен от эпохи Стеньки Разина до "Поручика Голицына" времен гражданской войны.

Номер примечателен и повестью журналистки и вузовской преподавательницы Дианы Светличной "Фотоальбом в новеллах".

Новеллы завлекательные. Описывается поездка по отдаленным кыргызским селам для сбора интервью. Фотосессии обитателей высокогорья. Жуткая картинка с натуры: лапы насмерть замерзшего у бишкекской многоэтажки бездомного пса битых пару дней торчали из мусорного бака. И тут же рядом – каскад роскоши в офисе модного адвоката. И привычно-нелепые мини-сценки в замерзшем и слегка оттаявшем троллейбусе № 17. Дикие макси-сцены на фоне величественных скал с грубиянами "без очереди" и жестоко травмированном подростке на пригородной горнолыжной базе. Иссык-кульский пляж со знакомыми всему Кыргызстану беркутом и верблюдом и толпой отдыхающих в разгар сезона. Тут же рядом – очередная типа международная иссык-кульская конференция с исторически быстро перекрасившейся из интернационалистки-коммунистки в "анти-колониалистку" отечественной горе-профессоршей псевдонаук. В общем, яркая мозаика современной кыргызстанской жизни.

экскурс

Журнал Литературный Кыргызстан издается с января 1955 года как правопреемник альманаха "Киргизстан", выходившего с 1940 года. Первый номер журнала в 1955 году имел двойную нумерацию: № 1 (22).

Интересно, что главным редактором журнала в 1959-1960 был Чингиз Айтматов. Журнал также возглавляли писатели Михаил Аксаков, Анатолий Сальников, Иван Кравченко, Александр Жирков. С 1984 года журнал возглавляет Александр Иванов.

До 1984 года периодичность - 6 раз в год, кроме 1963–1965, когда выпускалось по 4 номера в год. В 1985–1989 годах выходил ежемесячно, успешно распространялся по всему СССР, в том числе благодаря первым публикациям в Советском Союзе произведений Солженицына, Оруэлла и других подзапретных авторов. В 1992 году вышло 8 номеров, в 1994 - 4 номера, в 1995 - 1 номер, в 1996 - 2 номера, в 1997 - 1 номер. Редакция занялась книгоизданием, начала выпуск серии книг "Жизнь замечательных людей Кыргызстана". Существование журнала висело на волоске. С помощью фонда "Сорос - Кыргызстан" удалось выпускать журнал в интернетовском варианте. Затем благодаря поддержке посольства России в Кыргызстане "ЛК" стал вновь выходить в привычном для читателя виде.