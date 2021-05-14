Погода
$ 84.56 - 84.81
€ 101.67 - 103.17

12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане возросло до 12, среди них имам, сообщает телеканал TOLO со ссылкой на полицию.

Взрыв прогремел в пятницу во время молитвы, на второй день объявленного перемирия. Ранее сообщалось о четверых погибших и 20 пострадавших.

"Двенадцать человек погибли при взрыве в мечети в районе Шакардара в провинции Кабул", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Отмечается, что в результате взрыва также погиб имам.

Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадана. Они запретили своим боевикам вторгаться на территорию под контролем правительства и кому-либо заходить на их территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам страны.

Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году прошел с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступил праздник разговения Ид аль-Фитр, известный в России как Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400997
Теги:
Афганистан, взрыв
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  