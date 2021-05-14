Улукбек Марипов главе Минсельхоза: Результатов работы не особо видно

Если вы не добьетесь необходимых результатов, мы будем вынуждены попрощаться с вами и вашей командой. Об этом Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов сказал в ходе презентации, подготовленной Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба кабмина.

"То, что вы сегодня презентовали – хорошо! Замечательная работа. Но в целом о работе ведомства и его структурных подразделений этого сказать нельзя. По итогам 2020 года в сельском хозяйстве зафиксирован небольшой рост показателей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Однако, это кардинально ничего не меняет. Часто говорится о том, что мы аграрная страна, вместе с тем, мы не можем себя обеспечить необходимыми продуктами. Львиную долю позиций мы импортируем. Задача профильного министерства - обеспечить замещение импорта и обеспечить рост показателей в аграрной отрасли", - сказал Улукбек Марипов.

Глава Кабинета Министров отметил необходимость использования новых технологий в развитии аграрного сектора.

"Любая сфера или отрасль не стоит на месте. Появляются новые технологии, новые возможности для развития. Это в полной мере касается и сельского хозяйства. Мы должны активнее внедрять новые технологии. Сейчас дехкане не знают, что рентабельно, а что нет. Зачастую они выращивают то, что дорожает и пользуется повышенным спросом, а потом терпят убытки. Схожая ситуация в животноводстве: численность поголовья скота сейчас больше, чем несколько десятков лет назад. Однако, следует переходить от количества к качеству и четко поделить выращиваемые породы по их назначению: молочные, мясные или мясомолочные. Перед вами не стоит задача пойти и помогать в посеве или содержании скота. Вы, как профильное ведомство, должны направить фермеров и дехкан в правильное русло", - подчеркнул Председатель Кабинета Министров.

Вместе с этим, Улукбек Марипов подчеркнул роль руководства каждой подведомственной организации и министерства сельского, лесного и водного хозяйства в целом.

"Нужно искать новые подходы в работе, способные принести результат и улучшить работу ведомства. Вы говорите, что работаете, но результатов работы не особо видно. Работу оценивают по результатам. Если вы не добьетесь необходимых результатов, мы будем вынуждены попрощаться с вами и вашей командой", - заключил Улукбек Марипов.