Милиция ищет 51-летнего Нарынбека Исаева, пропавшего в октябре 2019 года

ОВД Ысык-Атинского района разыскивается без вести пропавший Исаев Нарынбек Калыевич 1970 года рождения, который вышел из дома 5 октября 2019 и не вернулся.

Приметы: рост 160-165, волосы короткие черного цвета, лицо овальное, темно карие глаза.

Был одет: куртка черного цвета, синяя кофта, черная кепка на голове, на ногах белые кроссовки.

Особые приметы: имеется родинка на щеке на левой стороне.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Ысык-Атинского района (0312) 61 69 07, 0703 17 17 70708 10 81 10 (группа розыска).