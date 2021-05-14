Погода
$ 84.56 - 84.81
€ 101.67 - 103.17

В Бишкеке поисковики обнаружили заброшенную могилу няни Михаила Фрунзе

216  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на кладбище Кызыл-Аскер членами поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" была обнаружена могила няни Михаила Фрунзе.

- При подготовке Братского кладбища Кызыл-Аскер к 9 мая мы проводили обход, покраску звездочек на захоронениях ветеранов войны и сотрудники кладбища указали на запущенное захоронение. Среди сухих стволов деревьев мы увидели памятник с обсыпающимся барельефом. Ниже на памятнике была выбита надпись о том, что здесь в 1952 похоронена няня Михаила Васильевича Фрунзе. О том, что это захоронение няни известного полководца свидетельствует и подпись "от Дома-Музея Фрунзе". Видимо, музей изготовил и установил памятник, - рассказал активист поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" Михаил Василенко

Сухостой поисковики выпилили, убрали траву в оградке и вокруг. Но как быть с памятником, который лопнул по периметру, и как сохранить барельеф, они не знают.

Хотелось бы больше узнать и о самой женщине, которая была няней Михаила Васильевича и историю почему именно музей установил надгробный памятник?

Мы сообщили о своей находке в дом-музей. Возможно, в документах, архивах как государственных так и в личных, семейных удастся найти какую-то информацию о судьбе Тимофеевой Лидии Ивановны 1871-1952 годов. В случае чего звоните по телефону 0555 923 603.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401008
Теги:
кладбище, музей, Бишкек, Фрунзе, Кыргызстан, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  