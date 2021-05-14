В Бишкеке поисковики обнаружили заброшенную могилу няни Михаила Фрунзе

В Бишкеке на кладбище Кызыл-Аскер членами поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" была обнаружена могила няни Михаила Фрунзе.

- При подготовке Братского кладбища Кызыл-Аскер к 9 мая мы проводили обход, покраску звездочек на захоронениях ветеранов войны и сотрудники кладбища указали на запущенное захоронение. Среди сухих стволов деревьев мы увидели памятник с обсыпающимся барельефом. Ниже на памятнике была выбита надпись о том, что здесь в 1952 похоронена няня Михаила Васильевича Фрунзе. О том, что это захоронение няни известного полководца свидетельствует и подпись "от Дома-Музея Фрунзе". Видимо, музей изготовил и установил памятник, - рассказал активист поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" Михаил Василенко

Сухостой поисковики выпилили, убрали траву в оградке и вокруг. Но как быть с памятником, который лопнул по периметру, и как сохранить барельеф, они не знают.

Хотелось бы больше узнать и о самой женщине, которая была няней Михаила Васильевича и историю почему именно музей установил надгробный памятник?

Мы сообщили о своей находке в дом-музей. Возможно, в документах, архивах как государственных так и в личных, семейных удастся найти какую-то информацию о судьбе Тимофеевой Лидии Ивановны 1871-1952 годов. В случае чего звоните по телефону 0555 923 603.